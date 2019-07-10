Киев, 10 июля 2019, 15:20 — REGNUM
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».
"Мы должны провести военный парад 24 августа. Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, государства», — заявил Грйосман.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Зеленский отменил военный парад на День независимости. Сэкономленные средства (около 300 млн гривен) он пообещал отдать украинским военным в виде премий. По его словам, Украина отметит независимость в «новом формате».
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