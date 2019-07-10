Севастополь, 10 июля 2019, 15:19 — REGNUM
Заксобрание Севастополя утвердило изменения к закону об административно-территориальном устройстве города, который устанавливает границы городских населённых пунктов — городов Севастополь, Балаклава, Инкерман, посёлки Кача, Ласпи, а также 41 сельского населённого пункта. Об этом 10 июля журналистам сообщил разработчик закона Александр Кулагин.
По его словам, если они выйдут за пределы населённых пунктов, то станут фактически и практически землями лесного фонда и перейдут в федеральную собственность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах правительства Севастополя перенести временный модуль инфекционной больницы, который хотят установить на период строительства основного отделения в районе Херсонеса, на территории Балаклавы. На его создание предполагается выделить 60 млн рублей в текущем году, ещё 240 млн рублей в 2020 и 2021 годах.
Подробности: Инфекционную больницу Севастополя хотят перенести в Балаклаву — временно