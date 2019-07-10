Севастополь, , 15:19 — REGNUM

Заксобрание Севастополя утвердило изменения к закону об административно-территориальном устройстве города, который устанавливает границы городских населённых пунктов — городов Севастополь, Балаклава, Инкерман, посёлки Кача, Ласпи, а также 41 сельского населённого пункта. Об этом 10 июля журналистам сообщил разработчик закона Александр Кулагин.

Александр Кулагин, депутат ЗС Севастополя «Установив границы населённых пунктов, мы определимся со статусом этих территорий. Важно чтобы леса, сельхозугодья, а также полигон твёрдых бытовых отходов были вынесены за пределы населённых пунктов. 41% нашей территории — это леса».

По его словам, если они выйдут за пределы населённых пунктов, то станут фактически и практически землями лесного фонда и перейдут в федеральную собственность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах правительства Севастополя перенести временный модуль инфекционной больницы, который хотят установить на период строительства основного отделения в районе Херсонеса, на территории Балаклавы. На его создание предполагается выделить 60 млн рублей в текущем году, ещё 240 млн рублей в 2020 и 2021 годах.

Подробности: Инфекционную больницу Севастополя хотят перенести в Балаклаву — временно