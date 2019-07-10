Мурманск, , 15:13 — REGNUM

Мурманская область делает ставки на развитие двух аэропортов — в областном центре и в Хибинах. Об этом врио губернатора Андрей Чибис заявил на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он сообщил, что воздушные гавани Заполярья готовятся к модернизации — в каждом из них появятся новые терминалы. Кроме того, в этом году Мурманск приступает к модернизации взлетно-посадочной полосы.

«Пока тех ресурсов, которые мы имеем, недостаточно, но мы работаем над тем, чтобы не только укрепить, но и удлинить полосы. Это позволит расширить класс принимаемых судов. За счет конкуренции мы рассчитываем снизить стоимость билетов. Эту тему можно затронуть отдельно — в последнее время цены на билеты некоторых авиакомпаний выросли неадекватно. Этим уже занимается минтранс», — заявил Чибис.