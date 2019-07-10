Москва, , 15:09 — REGNUM

Высокотехнологичные направления в России необходимо активно развивать, а не «принюхиваться» к этой теме, заявил 10 июля президент РФ Владимир Путин во время подписания соглашений между правительством и компаниями.

«Нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас», — заявил глава государства, призвав правительство и компании с госучастием активным образом разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер также подчеркнул, что глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, России необходимо гарантировать своей технологический суверенитет.

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