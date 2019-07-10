Алма-Ата, Казахстан, , 15:08 — REGNUM

Завод по выпуску алюминиевых порошков, пудры и пасты планируют запустить в 2020 году на территории индустриальной зоны «Кайрат» в Талгарском районе Алма-Атинской области Казахстана, сообщает 10 июля издание InBusiness со ссылкой на управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития республики.

В управлении отметили, что стоимость строительства предприятия составляет 643 млн тенге ($1,67 млн). Планируется, что предприятие будет производить 200 тонн алюминиевого порошка АПВ, 60 тонн алюминиевого порошка ПА-2 и по 20 тонн алюминиевых пудры и пасты.

В компании ТОО «Малая металлургия РК» отметили, что в настоящее время металлургические предприятия Казахстана импортируют производимую продукцию из России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алма-Атинской области Казахстана заявили, что в регионе планируется построить мясоперерабатывающий комплекс мощностью 500 голов крупного рогатого скота и 2 тыс. голов мелкого рогатого скота.

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