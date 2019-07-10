Махачкала, , 15:08 — REGNUM

Нелегальный спиртзавод ОАО «Дагестан Этанол» ликвидирован в городе Махачкале. Работы по демонтажу предприятия были начаты 24 июня и велись по решению Арбитражного суда республики, сообщили ИА REGNUM 10 июля в пресс-службе межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

В апреле 2019 года суд признал руководство завода виновным во владении незарегистрированным технологическим оборудованием для производства этилового спирта. На компанию был наложен штраф с изъятием основного технологического оборудования. В настоящее время оно вывезено на утилизацию с последующей реализацией лома черных и цветных металлов. Вырученные средства, как отметили в управлении, пойдут в бюджет страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Северном Кавказе были закрыты 35 подпольных цехов, производивших фальсифицированный алкоголь. Такие данные в начале февраля 2019 года привёл глава управления МВД России по Северному Кавказу Сергей Бачурин.

В общей сложности в субъектах округа в рамках борьбы с незаконным оборотом алкоголя за год была выявлена почти тысяча преступлений, а также было изъято 1,4 млн литров этилового спирта и 841 тыс. литров готовой продукции.

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