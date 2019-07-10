Москва, , 15:05 — REGNUM

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в прогнозе Минэкономразвития о росте реальных располагаемых доходов населения на текущий год. Увеличение на 1% выглядит оптимистично, заявил Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

Один процент, казалось бы, не так много. Однако в первом квартале года реальные доходы населения снизились на 2,2%, а потому достичь даже столь скромного значения будет проблематично, пояснил он.

Ранее Минэкономразвития сделало прогноз об увеличении реальных располагаемых доходов населения на %1 в годовом выражении в 2019 году. Ожидается, что в 2019—2022 годах рост составит в среднем 1,8%, а в 2019—2024 годах — 2%.

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