Москва, , 14:40 — REGNUM

Сегодня, 10 июля, в Кремле состоялось подписание соглашений между правительством России и крупнейшими государственными компаниями о развитии высоких технологий, сообщается на сайте Кремля.

В частности, подписаны соглашения между правительством России и:

— ПАО «Сбербанк» (направление «Искусственный интеллект»), ОАО «РЖД» (направление «Квантовые коммуникации»);

— госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» (направления «Квантовые вычисления» и «Технологии создания новых материалов и веществ»);

— госкорпорацией «Ростех» (направления «Квантовые сенсоры», «Технологии распределенного реестра», «Новые поколения узкополосной беспроводной связи для «Интернета вещей» и связи ближнего и среднего радиусов действия»);

— трехстороннее соглашение с госкорпорацией «Ростех» и ПАО «Ростелеком» по направлению «Беспроводная связь нового поколения».

Как сообщало ИА REGNUM, в церемонии подписания соглашений между правительством РФ и госкомпаниями принял участие президент России Владимир Путин.

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