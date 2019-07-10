Барышский район, , 14:30 — REGNUM

8 июля на территории одного из личных подсобных хозяйств Барышского района выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Также обнаружен труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения «Сурские вершины». Об этом сообщил зампред правительства Ульяновской области Александр Смекалин на своей странице в социальной сети.

«На данный момент очаг заболевания локализован, приняты все меры для предотвращения распространения заболевания. На месте работает противоэпизоотический отряд, установлен контрольно-пропускной пункт на выезде из населенного пункта», — отметил он.

На территории 5-километровой зоны вокруг села в соответствии с постановлением Россельхознадзора будут уничтожены 23 особи, места захоронения и необходимая техника уже подготовлены. В пределах 100 км от села запрещены продажа и перевоз живых свиней и продуктов свиноводства.

«Дал поручение специалистам профильного ведомства незамедлительно начать профилактические работы по выявлению больных животных в буферной зоне радиусом 10 км от очага заболевания», — написал Смекалин. Он добавил, что ранее в Барышском и прилегающих районах случаи АЧС среди диких кабанов не фиксировались.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Новгородской области в связи с выявлением очага АЧС в деревне Мойка Батецкого района начал действовать карантин. Двое заражённых животных были обнаружены в одном из личных подсобных хозяйств на территории населённого пункта.