Москва, , 14:24 — REGNUM

Правительству России и компаниям с госучастием необходимо активным образом разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий, заявил 10 июля президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания соглашений о намерениях между правительством и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений.

«Нам некогда принюхиваться к теме, к проблеме, нужно работать прямо сейчас. Тем более, что подписанты хорошо друг другу понятны и работают на общую цель», — заявил глава государства.

Путин призвал участников самым серьезным образом отнестись к этому. «У нас есть реальные шансы — это действительно так и есть, — продвинуться по этим важнейшим направлениям», добавил он.

«Это не пустая болтовня по поводу лидерства. У нас для этого все есть. И школы хорошие, и мозги вправленные в специальных школах, начиная с детства», — резюмировал президент.

Читайте также: Может ли экономика России быть лучше: трансляция ИА REGNUM