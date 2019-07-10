Аддис-Абеба, , 14:31 — REGNUM

В Эфиопии прекратили нормирование расходов электроэнергии, которое производится в стране уже более двух месяцев. Об этом передает BBC Africa.

Начиная с понедельника, 8 июля, жилые дома получили разрешение использовать электроэнергию 24 часа в сутки.

Тем не менее, нормирование не будет отменено для предприятий — они могут использовать электроэнергию с 23:00 до 05:00 по местному времени, но поставки будут ограничены в течение дня.

Камнедробильным машинам будет запрещено использовать электроэнергию из национальной сети в течение следующего месяца. Эфиопия также прекратила продавать электроэнергию в Судан.

Большие изменения в энергетике Эфиопии ожидаются в 2021 году, когда начнется строительство новой плотины. «Плотина Великого Возрождения», расположенная вдоль реки Нил, станет самой большой плотиной в Африке, производящей огромное количество электроэнергии.