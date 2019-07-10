Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM

Делегация Исламской Республики Иран впервые широко представлена на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили в свердловском Департаменте информполитики.

10 июля в рамках выставки прошёл российско-иранский форум. В нём приняли участие представители порядка 100 компаний из Ирана, работающих в машиностроении, автоматизации, IT, инжениринговых услуг, электронике, нефтехимии, строительстве и фармацевтике.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает, что иранская делегация представлена в масштабном формате. По его словам, визита официальных и деловых кругов Ирана на Средний Урал пока не было.

Добавим, оборот внешней торговли Свердловской области и Ирана в 2018 году достиг $75,5 млн. Это оказалось больше уровня 2018 года на 7,6%.