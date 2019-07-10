Москва, 10 июля 2019, 14:17 — REGNUM
Рано говорить о том, что инфляция в России показала хорошие результаты. Но то, что цены не росли, для нашей страны — пока является больше позитивным моментом, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.
Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции — потому что уже появляется нулевой рост цен. Годовой индекс потребительских цен рассчитывается по росту цен в каждом месяце, сейчас — за полгода прирост цен составил 2,5% ‑ и то, в марте были пиковые значения из-за роста НДС. Даже если вторая половина года покажет такой же результат — это вполне устроит ЦБ.
Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ прогнозирует замедление инфляции. В июле она ускорится до 0,2% в месячном выражении, а в годовом — замедлится до 4,5−4,6%.
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