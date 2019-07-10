Москва, , 14:17 — REGNUM

Рано говорить о том, что инфляция в России показала хорошие результаты. Но то, что цены не росли, для нашей страны — пока является больше позитивным моментом, заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ведь в этом случае годовая инфляция останется около установленного ЦБ РФ целевого показателя в 4%. И здесь реальность совпадает с цифрами — не было зафиксировано аномального роста цен в июне в каких-либо группах товаров», — отметила эксперт.

Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции — потому что уже появляется нулевой рост цен. Годовой индекс потребительских цен рассчитывается по росту цен в каждом месяце, сейчас — за полгода прирост цен составил 2,5% ‑ и то, в марте были пиковые значения из-за роста НДС. Даже если вторая половина года покажет такой же результат — это вполне устроит ЦБ.

«Замедление инфляции — это не падение цен, а все-таки рост, который становится с каждым месяцем все меньше и меньше. В июле-августе, скорее всего, индекс потребительских цен останется на текущих значениях.

А вот начиная с сентября, сбор и продажа урожая у ретейлеров будет по новым ценам, с учетом повышения НДС в начале 2019 года. Поэтому осенью будут наблюдать рост цен на всё, что было собрано в этом году: овощи, крупы, возможно, хлеб», — предполагает Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ прогнозирует замедление инфляции. В июле она ускорится до 0,2% в месячном выражении, а в годовом — замедлится до 4,5−4,6%.

Читайте также: Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в июле