Карачи, Пакистан, 10 июля 2019, 14:18 — REGNUM
Премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл с однодневным визитом в город Карачи, об этом 10 июля сообщает Geo TV.
Вместе с главой правительства прибыла широкая команда высокопоставленных чиновников, отвечающих за вопросы экономического развития государства.
В ходе визита Имран Хан проведет переговоры с представителями бизнес-сообщества мегаполиса, а также с местными чиновниками.
Напомним, премьер-министр Пакистана с самого начала своей работы на посту главы правительства активное внимание уделяет вопросам экономического развития страны. Причиной тому стал финансовый кризис в государстве, который частично был преодолен благодаря широким инвестициям, как со стороны МВФ, так и со стороны ряда держав региона.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Афганистана прибыл в пакистанский Лахор