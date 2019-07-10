Карачи, Пакистан, , 14:18 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл с однодневным визитом в город Карачи, об этом 10 июля сообщает Geo TV.

Вместе с главой правительства прибыла широкая команда высокопоставленных чиновников, отвечающих за вопросы экономического развития государства.

В ходе визита Имран Хан проведет переговоры с представителями бизнес-сообщества мегаполиса, а также с местными чиновниками.

Напомним, премьер-министр Пакистана с самого начала своей работы на посту главы правительства активное внимание уделяет вопросам экономического развития страны. Причиной тому стал финансовый кризис в государстве, который частично был преодолен благодаря широким инвестициям, как со стороны МВФ, так и со стороны ряда держав региона.

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