Москва, , 14:28 — REGNUM

Трехстороннее соглашение о намерении совместно развивать в России связь 5G подписано правительством страны, Ростехом и «Ростелекомом». Об этом сообщил журналистам 10 июля вице-премьер РФ Максим Акимов.

Акимов, подписавший соглашение со стороны правительства, отметил, что новое поколение мобильной беспроводной связи будет играть ключевую роль в обеспечении экономической, информационной и технологической безопасности РФ. Развертывание сетей 5G требует общих усилий операторов связи и промышленности, в этой связи к работе привлечены Ростех и «Ростелеком».

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Дорожная карта, которую госкорпорация и крупнейший российский провайдер разработают вместе, станет основным механизмом реализации соглашения. В соглашении определены направления развития, за которые ответственна каждая из сторон. В дальнейшем дорожную карту представят в правительство, говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.

Как сообщало ИА REGNUM, российский Минздрав, Роспотребнадзор, Минкомсвязь, Федеральное медико-биологическое агентство и департамент информационных технологий Москвы изучат влияние пятого поколения мобильной связи 5G на здоровье населения.

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