Москва, 10 июля 2019, 14:14 — REGNUM
Китайский производитель Huawei начал переговоры с рядом российских компаний, которые касаются поглощения предприятий, сотрудничества и приобретения технологий. Об этом 10 июля сообщил РБК.
Отмечается, что Huawei обращалась, в том числе, к разработчику процессоров «Эльбрус», к создателям ОС «Альт», а также к компании, выпускающей ПО и оборудование в сфере кибербезопасности и контроля сетей. По мнению экспертов, причиной активизации китайской компании стали санкционные действия США в её отношении.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Huawei пока не утвердила график запуска собственной ОС для мобильных устройств. В компании сообщили, что новые смартфоны Glory v20 и Glory 20 Lite получат ОС Android Q.
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