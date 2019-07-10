Куала-Лумпур, , 14:01 — REGNUM

Завтра, 11 июля, в Куала-Лумпуре пройдут первые корейско-малайзийские переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, обе страны объявили о переговорах еще 27 июня. По предварительным данным переговоры по соглашению о зоне свободной торговле продлятся до ноября 2019 года.

Известно, что в ходе переговоров страны обсудят укрепление экономического сотрудничества, открытие рынка и так далее.

Представители двух стран сошлись во мнении, что переговоры по данному вопросу будут выходить за рамки соглашения существующего соглашения о свободной торговли между Южной Кореей и АСЕАН.

Малайзия является четвертым по величине торговым партнером АСЕАН. В 2018 году торговый оборот страны составил $19,2 млрд.