Копейск, Челябинская область, , 13:47 — REGNUM

В южноуральском Копейске руководители двух организаций сферы ЖКХ отданы под суд. Они обвиняются в незаконном предпринимательстве с извлечением особо крупного дохода, а также в особо крупном мошенничестве и в отмывании денег, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Следователи считают, что преступная деятельность велась в 2015—2018 годах. Якобы обвиняемые незаконно эксплуатировали газовые котлы, получив тем самым доход в размере 220 млн рублей. Кроме того, правоохранители выявили факт хищения средств в размере более 80,6 млн рублей, которые были получены организациями от потребителей услуг ЖКХ и предназначались для перечисления поставщикам энергоресурсов.

Кроме того, следователи считают, что обвиняемые провернули операции с деньгами в размере более 75 млн рублей. Средства, которые были получены от потребителей тепловой энергии, перевели на счета подконтрольных юридических лиц.