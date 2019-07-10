Москва, , 13:44 — REGNUM

Правительственный законопроект, направленный на пересмотр параметров бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Пересмотреть параметры бюджета фонда необходимо в связи с ратификацией протокола к соглашению между РФ и Казахстаном. В частности, речь идет о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур» и жителей близлежащих территорий. Так, за счет ратификации документа численность граждан, застрахованных в рамках обязательного медицинского страхования РФ, снизилась.

В частности, 1 января 2019 года в регионе находилось 25,2 тыс. застрахованных человек, что на 15,8 тыс. человек меньше данных, поступавших годом ранее. Правительство отмечало, что при расчете бюджета ФОМС на 2019−2021 годы ведомства исходили из старых данных. Поэтому теперь параметры бюджета фонда следует пересмотреть.

Нововведение снизит нагрузку на бюджет города Байконур на 145,5 млн рублей, отмечают авторы инициативы. Кроме того, в регион также будет поступать на 239,1 млн рублей меньше субвенций из федерального бюджета. В связи с этим, дефицит бюджета ФОМС снизится на 93,6 млн. рублей.

Между тем, отмечают в правительстве, поступающие в регион суммы полностью обеспечат финансирование обязательного медицинского страхования граждан, проживающих в районе Байконура и никак не скажется на доступности медицинской помощи для застрахованных граждан.