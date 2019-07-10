Кванджу, Южная Корея, , 13:35 — REGNUM

В южнокорейском городе Кванджу реализуют четыре новых проекта. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в первой половине 2020 года планируется начать строительство Литературного музея. Бюджет проекта составит 17,1 млрд вон (~$14,48 млн).

Известно, что четырехэтажный музей общей площадью 2730 кв. м. будет построен в культурной деревне, расположенной в округе Какхва-дон района Пук-гу.

Также на территории города планируется построить Центр по сертификации автозапчастей для экологически чистых автомобилей.

Строительство центра, общая площадь которого составит 6 479 кв.м., завершится в 2021 году. Известно, что на проект будет выделено 30 млрд вон (~$25,41 млн).

Кроме этого, к 2023 году в городе планируется построить 945 метровую подземную автомагистраль, на который будет выделено 48,6 млрд вон (~$41,16 млн), а к 2021 году — дендрарий площадью 246 948 кв.м.

Известно, что на дендрарий, который будет построен в округе Янгва-дон района Нам-гу, будет выделено 43 млрд вон (~$36,42 млн).