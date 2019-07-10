Москва, , 12:27 — REGNUM

Цены на нефть укрепились после публикации отраслевых данных США по запасам нефти, которые были снижены выше ожиданий. Запасы сырой нефти снизились на 8,1 млн баррелей за неделю, при этом ожидалось снижение должно было составить 3,1 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть (cc) ArtseBie

Такая ситуация в моменте ослабила тревожность участников рынка относительно снижения спроса и избыточного предложения нефти на рынке. Поскольку крупные инвесторы также следят за ходом переговоров между США и Китаем.

«С начала 2019 года импорт сельскохозяйственной продукции из США снизился на 55?3%. И сейчас первым делом необходимо для США восстановить баланс в кратчайшие сроки. Как можно заметить ситуация по-прежнему остается неопределенной, что не позволяет ценам на нефть возобновить рост к уровню $70 баррель», — отметил эксперт.

Сейчас на глобальном нефтяном рынке будет присутствовать активность спекулянтов, которые будут реагировать на публикации данных от информационно энергетических ведомств США по запасам и добычи нефти.

«Базовый сценарий сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ сохраняется и служит в основном для стабилизации нефтяных цен и недопустимости их снижения ниже $60 за баррель. Исходя из этого с большей долей вероятности цены на нефть могут продолжить слабый рост на общих позитивных ожиданиях до $65,50 для марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI может вырасти до $59,38 за баррель», — считает Гасанов.

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