Рим, , 12:21 — REGNUM

Власти Италии вновь рассмотрят вариант вхождения группы Benetton в состав акционеров обновленной авиакомпании Alitalia, передает Affari Italiani в среду, 10 июля.

Отношения правительства страны с одой из крупнейших финансовых групп остаются напряженными с момента обрушения моста Моранди в Генуе в августе 2018 года — за содержание виадука отвечала одна из входящих в состав группы компания, и именно ее менеджеры вошли в число обвиняемых.

Тем не менее вариант взаимодействия с Benetton рассматривается. Предполагается, что около 50% акций обновленной Alitalia получат железнодорожная госкомпания и министерство экономики и финансов, а остальные 50% будут распределены между одним из опытных игроков авиарынка (вероятно, компанией Delta) и частным акционеров (которым может стать Benetton).