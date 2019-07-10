Медынь, Калужская область, , 12:21 — REGNUM

Опыт реконструкции площади «Городские часы» в Медыни Калужской области, который был реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», включен в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2018 года. Об этом 10 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

По информации ведомства, с 2019 года реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году плановый объем средств федерального и регионального бюджетов составляет 305,89 млн рублей, из них 293,66 млн рублей средства федерального бюджета и 12,23 млн рублей средства консолидированного бюджета Калужской области. Дополнительно из калужского областного бюджета на реализацию мероприятий выделено порядка 129 млн рублей.

Напомним, по данным федерального профильного министерства, в реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в 2018 году, вошли 165 проектов из 112 городов, расположенных на территории 60 субъектов РФ. Для включения в федеральный реестр в Минстрой России поступило 454 заявки из 84 регионов страны. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева «основная цель реестра — обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства».