Москва, , 12:21 — REGNUM

Законопроект о субсидиях для производителей винограда, виноматериалах и другой винодельческой продукции правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Правительство предлагает дополнить Бюджетный кодекс новыми нормами, которые связаны с изменением налогового законодательства. В частности, виноград и виноматериалы предлагается считать подакцизными товарами.

Сегодня Бюджетный кодекс устанавливает, что компании, индивидуальные предприниматели, а также граждане, которые связаны с товарами и услугами, могут получать из федерального бюджета субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе. Речь идет о субсидиях на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с производством товаров. Такие нормы также распространяются и на некоторые подакцизные товары — легковые автомобили, мотоциклы, а также винодельческие продукты, которые произведены из российского винограда.

Правительство предлагает распространить субсидии в том числе и на возмещение затрат и недополученных доходов, которые связанны с производством винограда и винодельческой продукции из винограда. Речь о виноматериалах, вине и шампанском.