Грозный, , 12:09 — REGNUM

В Чечне будут реализованы 48 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов. На их финансирование будет направлено около 13 млрд рублей, сообщил 9 июля председатель правительства республики Муслим Хучиев, принявший участие в совещании правительства России, посвященном реализации национальных проектов и достижении национальных целей развития страны под председательством первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

Работа по заключению контрактов на исполнение проектов в Чечне организована на высоком уровне. Республика является одним из лидеров, заключив уже около 250 контрактов — более 90% от всего объёма. Их кассовое исполнение, по словам Хучиева, составляет около 4,5 млрд рублей.

Всего в 2019 году в Чечне запланировано построить и реконструировать более 100 объектов экономики и социальной сферы.

Как ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, в течение пяти лет на реализацию региональных проектов республике будет выделено более 180 млрд рублей из федерального бюджета.

«Правительство Чеченской Республики 13 декабря 2018 года утвердило 49 региональных проектов. Общий объем предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию проектов до 2024 года составляет более 190 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — более 180 млрд рублей», — написал Кадыров в конце 2018 года на своей странице «ВКонтакте».