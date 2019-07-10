Москва, , 12:08 — REGNUM

Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«Мы не рассматриваем возможность продления. ЕНВД оказался, может, не самым эффективным с точки зрения работы режимом. Через ЕНВД мы видим, что происходит существенное уклонение от уплаты налогов», — заявил Силуанов.

«Ввели мы маркировку на меховые изделия. Производство, импорт меховых изделий полностью под контролем. Но, попадая под режим ЕНВД, стоимость этих меховых изделий остаётся за кадром и совершенно не контролируется», — пояснил он.

В этом случае, например, участники единого налога на вменённый доход платят налог исходя из площади торгового зала, помещения, что не соответствует объёму выручки.

«С налоговой службой мы договорились, что начнём разъяснительную работу с теми участниками этого режима, чтобы перейти безболезненно на обычные режимы: индивидуальный предприниматель, режим самозанятых. Режим самозанятых предполагает объём налогообложения 4% и отсутствие какой-либо отчётности», — указал министр.

«Считаем, что режим ЕНВД продлевать не следует, но нужно подготовить все необходимые разъяснения, как закрывать соответствующий режим, как открывать новые предприятия, чтобы для бизнеса, который работает в этом формате, не было дискомфорта и каких-либо неожиданностей при отмене режима», — пояснил Силуанов.

Отметим, что ЕНВД перестанет действовать в 2021 году и уже не действует в некоторых регионах — например, в Москве. При этом некоторые эксперты выражают озабоченность, что отмена такого режима нанесёт серьёзный удар по малому бизнесу.