Казань, 10 июля 2019, 12:00 — REGNUM
Арбитражный суд Татарии признал обоснованным банкротный иск к компании, аффилированной с депутатом Госсовета Татарии Равилем Зиганшиным («Единая Россия»). ООО «Строительная компания «Татдорстрой», где работают свыше 400 человек, было признано банкротом. В отношении ООО — основного субподрядчика строительства «Самара Арены» было открыто конкурсное производство сроком на полгода — до 26 декабря 2019 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, депутат Госсовета РТ Равиль Зиганшин является владельцем ООО «ПСО «Казань» — крупного подрядчика Поволжья, отметившегося на стройках Универсиады-2013, строительстве стадионов к ЧМ-2018 в Саранске и Самаре, а также получившего контракт «Роскосмоса» на 38,7 млрд рублей на строительство второй очереди космодрома в Приамурье. Помимо этого, Зиганшину принадлежит ООО «Ватан», которое в свою очередь — единоличный владелец ООО «Строительная компания «Татдорстрой», чьим кредитором пыталось стать ПСО, выставив в мае 2019 года претензии на 8,4 млрд рублей. Суд отклонил требование.
Банкротства «Татдорстроя» в августе 2018 года потребовало московское ООО «МК-Логистика», выставившее претензии на 9 452 012,76 рубля. 16 октября в отношении ответчика ввели наблюдение, так как задолженность не была погашена, хотя представитель стройкомпании подавал соответствующее ходатайство об отложении слушаний, где в качестве обоснований указывал на попытку решить дело миром.
За время наблюдения список кредиторов вырос. В реестр должника включены требования кредиторов на 432 154 402,92 рубля. В начале июля 2019 года суд рассмотрел ходатайство о переходе к конкурсному производству, признав должника банкротом.
Конкурсное производство продлится до 26 декабря 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Михаил Павлов — член Ассоциации СОАУ «Меркурий».