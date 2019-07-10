Казань, , 12:00 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии признал обоснованным банкротный иск к компании, аффилированной с депутатом Госсовета Татарии Равилем Зиганшиным («Единая Россия»). ООО «Строительная компания «Татдорстрой», где работают свыше 400 человек, было признано банкротом. В отношении ООО — основного субподрядчика строительства «Самара Арены» было открыто конкурсное производство сроком на полгода — до 26 декабря 2019 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, депутат Госсовета РТ Равиль Зиганшин является владельцем ООО «ПСО «Казань» — крупного подрядчика Поволжья, отметившегося на стройках Универсиады-2013, строительстве стадионов к ЧМ-2018 в Саранске и Самаре, а также получившего контракт «Роскосмоса» на 38,7 млрд рублей на строительство второй очереди космодрома в Приамурье. Помимо этого, Зиганшину принадлежит ООО «Ватан», которое в свою очередь — единоличный владелец ООО «Строительная компания «Татдорстрой», чьим кредитором пыталось стать ПСО, выставив в мае 2019 года претензии на 8,4 млрд рублей. Суд отклонил требование.

Банкротства «Татдорстроя» в августе 2018 года потребовало московское ООО «МК-Логистика», выставившее претензии на 9 452 012,76 рубля. 16 октября в отношении ответчика ввели наблюдение, так как задолженность не была погашена, хотя представитель стройкомпании подавал соответствующее ходатайство об отложении слушаний, где в качестве обоснований указывал на попытку решить дело миром.

За время наблюдения список кредиторов вырос. В реестр должника включены требования кредиторов на 432 154 402,92 рубля. В начале июля 2019 года суд рассмотрел ходатайство о переходе к конкурсному производству, признав должника банкротом.

«В связи с тем, что на момент составления анализа в реестр требований кредиторов включены требования третьей очереди на общую сумму 414 452 616,45 руб., а также требования второй очереди в размере 17 701 786,47 руб., временный управляющий пришел к выводу о возможности восстановления платёжеспособности должника в процедуре внешнего управления. В соответствии с заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должника от 20.03.2019 г. временный управляющий пришёл к выводу о невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства ООО «СК «Татдорстрой»; об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства», — уточнялось в материалах дела.

Конкурсное производство продлится до 26 декабря 2019 года. Конкурсным управляющим назначен Михаил Павлов — член Ассоциации СОАУ «Меркурий».