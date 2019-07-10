Москва, , 11:52 — REGNUM

Передавая доходы от налогов на уровень регионов, федерация увеличит экономическую дифференциацию субъектов РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«Давайте передавать налоги, больше собственных доходов регионам? Конечно, хотелось бы, чтобы было больше собственных доходов в регионах. Но передавая налоговые доходы, мы понимаем, что у нас очень большая дифференциация в стране», — заявил Силуанов.

«Можно передавать акцизы, налоги на прибыль, но в основном они подадут в десятку наиболее развитых субъектов РФ», — подчеркнул он.

России не обойтись поэтому без выравнивающих трансфертов, подчеркнул он.

«Сейчас мы нащупали баланс между уровнем собственных доходов и межбюджетных трансфертов. Менять этот баланс сейчас было бы неправильно, иначе может либо оголить федеральный бюджет, а с другой — можно создать дополнительные вопросы дифференциации в субъектах РФ», — указал Силуанов.

Он вновь подчеркнул необходимость адресного решения проблем регионов.