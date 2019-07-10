Мехико, , 11:56 — REGNUM

Южная Кореи укрепляет дружеские отношения с крупнейшим торговым партнером Латинской Америки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 9 июля во время своего официального визита в Мексику мэр города Сеула Пак Вон Су подписал меморандум о взаимопонимании с мэром Мехико Клаудией Шейнбаум.

Цель данного документа — укрепить стратегическое партнерство между Сеулом и Мехико.

«На Мексику приходится около 40% экспорта товаров из Южной Кореи в Латинскую Америку. Кроме того, наша страна является шестым по величине торговым партнером Мексики», — сообщил мэр города Сеула.

Известно, что страны планируют сотрудничать в сфере умных городов, социальной экономике, безопасности, водоснабжения и канализации, дорожного движения.

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