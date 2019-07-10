Ташкент, , 11:48 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил вновь созданному АО «Худудгазтаъминот» осуществить снижение потерь природного газа при его поставке потребителям, следует из постановления президента.

Снижение потерь, согласно документу, должно осуществляться за счет модернизации и реконструкции действующих газораспределительных пунктов и сетей, полного внедрения автоматизированной системы контроля и учета природного газа для всех категорий потребителей до 2022 года.

Кроме того, постановлением регламентирована поэтапная передача в управление частным операторам объектов газоснабжения для осуществления функций по эксплуатации газораспределительных сетей и сопутствующего оборудования, а также сбыта природного газа потребителям на условиях государственно-частного партнерства.