Москва, , 11:44 — REGNUM

России следует одновременно развивать как сырьевой, так и несырьевой экспорт. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«На что мы нацеливаемся в качестве страны-экспортёры: на нефть и зерно или машины и оборудование? На то и другое. Предположим, зерно — тоже очень высокотехнологичный товар. Продать его на мировых рынках не так-то просто. Тут и качество, и себестоимость, новая техника и удобрения», — заявил Силуанов.

Министр напомни, что в настоящее время экспорт зерна у нас превысил экспорт вооружений.

«Но безусловно, вопрос машин и оборудования как ключевая задача стоит на повестке. Здесь мы добились хороших успехов в экспорте наших технологий в области нашего атомного и энергетического оборудования», — указал министр.

Он также напомнил, что сейчас предприятия активно стимулируются к несырьевому экспорту, который должен составить 250 млрд долларов к 2024 году.

«Эти меры поддержки — субсидирование процентной ставки, более льготные кредитные ресурсы, — они востребованы нашим бизнесом, который занимается именно несырьевым экспортом», — подчеркнул Силуанов.