Москва, , 11:37 — REGNUM

Многие регионы указывают на то, что реальные объёмы софинансирования по нацпроектам не соответствуют обещанным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«Многие регионы говорят, что обещали софинансирование 95 на 5, а в действительности уровни софинансирование другие. В качестве аргументов приводят: невключение в софинансирование подготовку проектно-сметной документации, подключение к сетям, удорожание стоимости проектов на фоне тех, что установлены в нацпроектах», — заявил Силуанов.

Он отметил, что проблемы следует изучать точечно и в зависимости от этого принимать решения по работе нацпроектов с регионами.

«По каким-то субъектам РФ это так и есть. Так и раньше было, когда мы софинансировали обязательства регионов по пропорциям 70 на 30. Сейчас у нас утверждена пропорция 95 на 5. Возникают какие-то элементы недостаточности ресурсов. Мы готовы здесь вместе с субъектами — с каждым субъектом, это должна быть индивидуальная работа, — отрабатывать» , — указал министр.