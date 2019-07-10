Ташкент, , 11:36 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением сократил «излишние промежуточные звенья» в системе управления АО «Узбекнефтегаз» путем присоединения к нему АО «Узбурнефтегаз», АО «Узнефтегаздобыча», АО «Узнефтепродукт», АО «Узнефтегазмаш», следует из постановления президента.

Документом в структуре исполнительного аппарата АО «Узбекнефтегаз» созданы соответствующие подразделения, обеспечивающие выполнение задач и функций упраздняемых звеньев.

Кроме того, из состава АО «Узбекнефтегаз» выведено АО «Узтрансгаз» и передано Агентству по управлению государственными активами республики.

«Возложить на АО «Узтрансгаз» функции по приобретению природного газа у организаций по добыче и переработке газа, включая совместные предприятия и иностранные компании, работающие на основании соглашений о разделе продукции, для его дальнейшей транспортировки, в том числе экспорта и импорта природного газа, в качестве единого оператора», говорится в постановлении.

За реализацию природного газа по прямым договорам потребителям будет отвечать вновь созданное АО «Худудгазтаъминот».

АО «Худудгазтаъминот» переданы функции по эксплуатации газораспределительных сетей и сопутствующего оборудования, покупке, поставке, хранению и реализации сжиженного газа населению и объектам социальной сферы.

Постановлением регламентирована реализация субъектам предпринимательства через аукционные торги 1 381 единицы автозаправочных станций АО «Узнефтепродукт» по обслуживанию фермерских хозяйств с внедрением альтернативной системы обеспечения доступности горюче-смазочных материалов в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Также, поэтапно, в управление частным операторам будут переданы объекты газоснабжения, закрепленные за областными, межрайонными (городскими) филиалами по газоснабжению или их участками, для осуществления функций по эксплуатации газораспределительных сетей и сопутствующего оборудования, а также сбыта природного газа потребителям на условиях государственно-частного партнерства.

Непрофильные активы АО «Узбекнефтегаз» согласно документу, будут выставлены на торги.

Местным органам исполнительной власти передается доля входящих в состав АО «Узбекнефтегаз» организаций в уставных капиталах рынков, торговых и животноводческих комплексов