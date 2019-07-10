Москва, , 11:23 — REGNUM

В России удалось повысить темпы роста производительности труда. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«В последние годы нам удалось несколько улучшить ситуацию, и рост за последние два года производительности труда составил около 2%. Это выше, чем в среднем за последние десять лет», — указал Силуанов.

Правительство заключило 36 соглашений с регионами, чтобы субъекты РФ применяли меры совместно с работающими в их регионах предприятиями создавать условия для повышения производительности труда.

«Те предприятия, которые внедряются принципы по повышению производительности труда, повышают этот показатель от 10% до 30% за год! У нас поставлена задача увеличивать к 2024 году по 5%. Это очень хороший показатель», — указал министр.