Сеул, , 11:25 — REGNUM

Представители американской компании Standard & Poor’s, занимающиеся аналитическими исследованиями финансовых рынков, предположили, что кредитные рейтинги 200 южнокорейских компаний могут ухудшиться. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

«Замедление мировой экономики, усугубление торговых споров отразились на доходах южнокорейских компаний, в результате чего многие компании могут испытать трудности, — сообщили представители компании Standard & Poor’s. — В первом квартале года операционная прибыль Samsung Electronics и SK Hynix сократилась на 60% и 69% соответственно. Мы предполагаем, что компании продолжат сталкиваться с трудностями в течении одного года или двух лет».

Известно, что Standard & Poor’s впервые понизила кредитные рейтинги южнокорейских компаний с 2015 года.

Кредитный рейтинг — мера кредитоспособности частного лица (кредитный скоринг), компании, региона или страны.