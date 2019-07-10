Нью-Дели, , 12:13 — REGNUM

Представители министерства финансов Индии сообщили, что правительство способно выполнить цель по бюджетному дефициту, которая была обнародована в официальном бюджете страны на 2019 ф.г. Стоит отметить, что в окончательном варианте бюджета была поставлена цель в 3,3%, в то время как в промежуточном бюджете, который был обнародован в феврале, цель по бюджетному дефициту составила 3,4%.

Тем не менее, секретарь правительства по финансовым вопросам Субхаш Чандра Гарг выразил уверенность, что благодаря дополнительным поступлениям в размере 60 млрд. рупий (55,74 млрд. рублей) правительство страны способно выполнить и эту цель.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данные заявления министерства финансов Индии, а также поставленные планы по бюджетному дефициту были подвержены критике со стороны финансовых агентств и аналитиков.

Согласно заявлениям представителей министерства финансов Индии, бюджет республики планируется пополнить за счет увеличения налогов (как косвенных, так и прямых). Также отмечается лишь незначительный рост расходов по сравнению с данными промежуточного бюджета.