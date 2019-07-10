, 11:18 — REGNUM

Доля инвестиций в ВВП России пока далёк от уровня, на который надеется правительство для ускорения экономического роста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 июля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.

«Мы видим, что пока уровень инвестиций не достигает того значения, которые определены в наших планах — это 25% от ВВП. Сегодня уровень инвестиций на уровне 20,6% от ВВП», — указал Силуанов.

Для преодоления недостаточного уровня принят план по ускорению инвестиций в основной капитал, подчеркнул министр.

«Это системные задачи: улучшение инвестклимата и отраслевые показатели эффективности для каждого министерства и ведомства. С каждым министерством такие планы утвердили», — указал он.