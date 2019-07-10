Москва, , 11:17 — REGNUM

Сейчас уровень инвестиций в России составляет 20,6% ВВП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом сообщил в Совфеде глава Минфина Антон Силуанов.

«Сейчас уровень инвестиций приходится на уровень 20,6% ВВП», — сообщил первый вице-премьер.

Он отметил, что установлен целевой показатель: необходимо достичь 25% ВВП.

«Утвержден план по ускорению план темпов роста инвестиций в основной капитал», — указал министр, говоря о мерах по повышение инвестиционной привлекательности.