Москва, 10 июля 2019, 11:17 — REGNUM
Сейчас уровень инвестиций в России составляет 20,6% ВВП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом сообщил в Совфеде глава Минфина Антон Силуанов.
«Сейчас уровень инвестиций приходится на уровень 20,6% ВВП», — сообщил первый вице-премьер.
Он отметил, что установлен целевой показатель: необходимо достичь 25% ВВП.
«Утвержден план по ускорению план темпов роста инвестиций в основной капитал», — указал министр, говоря о мерах по повышение инвестиционной привлекательности.