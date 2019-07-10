Симферополь, , 11:16 — REGNUM

Правительство Крыма готовит программу по строительству муниципального жилья для его дальнейшего предоставления обманутым дольщикам. Об этом 10 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РК.

Крым. Ялта Марина Каширская © ИА REGNUM

«Программа формируется, дольщики, не получившие оплаченные квартиры, у которых это было единственным местом жительства, сразу получат жильё бесплатно с возможностью приватизировать его», — уточнили в правительстве РК.

В пресс-службе также отметили, что люди, имеющие по несколько квартир смогут получить жильё в социальный наём.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства РК, Ялта является абсолютным лидером по числу самостроев на полуострове. В 2019 году власти республики выявили на полуострове более 40 проблемных домов и около 1,5 тысячи обманутых дольщиков.

Подробности: Ялта — абсолютный лидер по числу самостроев в Крыму