Томск, , 11:02 — REGNUM

Стратегия развития санитарной авиации утверждена в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июля в администрации региона.

Уточняется, что программа развития санавиации рассчитана до 2024 года и будет реализована в регионе в рамках областного проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

В планах — создание единой региональной диспетчерской службы, которая будет отвечать за организацию медицинской эвакуации (в том числе санитарно-авиационную эвакуацию пациентов) с единой системой управления.

Ещё одним направлением стратегии является развитие инфраструктуры. В 2020 году запланировано строительство вертолётной площадки при медучреждении на севере Томской области.

Напомним, в Томской области вертолёты санавиации за первое полугодие 2019 года выполнили 242 вылета. Эвакуированы 393 пациента, в том числе 37 детей, из них 13 младенцев.

За аналогичный период 2018 года был выполнен 191 рейс, эвакуированы 307 пациентов, в том числе 34 ребенка (12 младенцев). За 2018 год в целом с помощью санавиации эвакуировали 1812 жителей региона.

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