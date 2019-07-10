Анкара, , 11:12 — REGNUM

В соответствии с внесенным в Великое национальное собрание Турции 11-м Планом экономического развития, уровень импортозамещения в оборонной и авиационной промышленности, который в настоящее время составляет 65%, к 2023 году должен быть доведен до 75%.По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, главными целями применительно к оборонной и авиационной промышленности, обозначенными в Плане, являются:

удовлетворение потребностей Вооруженных сил Турции и сил безопасности страны при помощи национальных производственных ресурсов и технологий; структурная оптимизация сферы оборонной промышленности для наращивания экспорта ее продукции; использование военных наработок в гражданской сфере.

К 2023 году экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности планируется повысить с 2 до 10,2 млрд долларов. В этот же период число занятых в оборонном секторе работников будет увеличено с 44 700 до 79 300 человек. Во исполнение поставленных целей составлена «дорожная карта» импортозамещения.