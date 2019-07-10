Москва, , 11:12 — REGNUM

Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет на 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM10 июля.

Дополнительные расходы перераспределены по основным приоритетным направлениям. В основном, речь об исполнении поручений президента РФ Владимира Путина, которые он обозначил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Так, в новую госсмету заложены средства на выплату гражданам, у которых в 2019 году родился третий или последующий ребенок. Речь идет о 450 тыс. рублей, которые такие семьи могут получить на погашение ипотеки, взятой на единственное жилье. На эти цели в бюджете 2019 года заложено порядка 5 млрд рублей.

Кроме того, закон также направлен на исполнение национальных проектов, особенно в регионах. Теперь регионы, которые успешно справятся с реализацией нацпроектов, смогут получить больший размер гранта — закон увеличивает его более, чем на 30 млрд рублей, а общая сумма составит 50 млрд рублей. Еще 4,3 млрд рублей также будет направлено в регионы, чтобы софинансировать региональные доплаты к пенсиям.

В новой версии госбюджета также будут отчасти решены проблемы обманутых дольщиков.

В целом, согласно закону, профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП. Доходы бюджета в 2019 году, в соответствии с документом, увеличиваются на 205,6 млрд рублей, до 20,17 трлн рублей, расходы — на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн. Однако по отношению к ВВП доходы снижаются до 18,5% с 18,9%, расходы — до 16,8% с 17%. Профицит бюджета сокращается на 50,9 млрд рублей и составит 1,88 трлн.

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