Москва, , 10:55 — REGNUM

В июне 2019 года повседневные расходы жителей России выросли на 0,6%. Рост расходов оказался однозначно выше нулевой инфляции, рассчитанной Росстатом. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир».

Годовой объём расходов граждан составил 9,9%, что более чем в два раза превышает размер накопленной с начала 2019 года инфляции в 4,7%.

Таким образом, реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы жителей России вышли на самую высокую для июня позицию за все годы наблюдений.

Исследовательская скан-панель домохозяйств основана на данных потребления 40 тыс. граждан РФ, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция в России в июле ускорится до 0,2% в месячном выражении, а в годовом — замедлится до 4,5−4,6%.

На данную тему: Годовая инфляция в июне составит менее 5% — Банк России