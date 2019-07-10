Оренбург, , 10:27 — REGNUM

В Оренбургской области хозяйства пяти районов приступили к уборке урожая яровых. На поля вышли комбайны Курманаевского, Новосергиевского, Первомайского, Саракташского, Ташлинского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Площадь уборки зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств области составляет 2 млн 641,6 тыс. га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур — 2 млн 15,9 тыс. га.

На 9 июля скошено — 3 тыс. га, обмолочено — 2,9 тыс. га, намолочено — 3,9 тыс. тонн при средней урожайности — 13,4 ц/га. Самую высокую урожайность показывают хозяйства Новосергиевского района — 22,5 ц/га.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсельхозе, на 1 июля готовность зерноуборочных комбайнов составила 87,4% (из 5570 машин исправно 4866 единиц).

Добавим, на территории Оренбуржья в 2019 году посеяно яровых культур 3220,6 тыс. га — 101%. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2017,1 тыс. га — 98%, кукуруза на зерно 45,5 тыс. га — 103%, подсолнечник на зерно — 908 тыс. га — 111%, зернобобовые 112,7 тыс. га — 96%, однолетние травы 106,8 тыс. га — 76%.

Озимые сохранились на площади 626 тыс. га. Пересеяно яровыми культурами по погибшим озимым 50,7 тыс. га.