Иерусалим, , 11:50 — REGNUM

Американский интернет-гигант Google приобрел израильский стартап Elastifile за 200 миллионов долларов. По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, ранее компания привлекла 75 миллионов долларов от ряда крупнейших инвесторов — Samsung, Cisco, Wavi и других.

Google

Известно, что Elastifile занимается разработкой решений облачного хранения файлов. Одна из разработок стартапа значительно оптимизировала работу дата-центров. Решение позволяет расширить хранилище до тысяч баз данных, что позволяет клиентам быстро менять приложения, которые поддерживает система хранения.

Отмечается, что Elastifile была основана в 2013 году группой израильских предпринимателей, ранее уже занимавшихся hi-tech проектами.