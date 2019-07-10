Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM

В Екатеринбурге создан консорциум «Арктическая платформа Урала». Декларация о её создании была подписана на выставке ИННОПРОМ, подписи поставили вице-президент межрегиональной «Ассоциации полярников» Игорь Бобровницкий, представители УрФУ, научно-образовательного центра «Биомед», действующего при МГУ, а также Фонда поддержки научных исследований в сфере экологии.

«Арктическая платформа Урала» представляет собой объединение образовательных, научных, общественных организаций, а также бизнеса. Целью такого объединения является использование того мощного научно-технологического потенциала, который сосредоточен в УрФУ. для того, чтобы развивать арктические территории.

Как отмечает первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, регион играет в освоении Арктики значительную роль. Этому способствуют имеющееся географическое положение и наличие развитой науки и промышленности.

«Промышленность, наука и образование нашего региона ориентированы на потребности северных территорий и труднодоступных районов, идет создание интегрированной железнодорожной инфраструктуры северной и Свердловской железной дороги для обеспечения выхода к северному морскому пути», — отметил Алексей Орлов.

Он также добавил, что появление крупного транспортно-логистического центра, а также вовлечение месторождений руды и углеводородов в оборот, повышение доступности территорий Арктики и другие факторы повысят и качество жизни граждан, проживающих на Севере.