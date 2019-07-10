Чонып, , 10:05 — REGNUM

Представители городского совета Чонып (провинция Чолла-Пукто) потребовали закрыть первый энергоблок АЭС Ханбит из-за недавней аварии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 10 июля представители городского совета Чонып провели пресс-конференцию на которой сообщили, что первому энергоблоку атомной электростанции более 30 лет.

«Авария произошла по причине несоблюдения мер безопасности. Нам необходимо принять меры, включая досрочное закрытие энергоблока для обеспечения безопасности жителей, — сообщили представители Комитета по реагированию на ядерные аварии. — Город Чонып расположен в 3−4 км от границы зоны радиационной аварии. Кроме того, во время аварии город не получил никаких уведомлений об инциденте, поэтому мы считаем, что необходимо расширить границы до 30 км».