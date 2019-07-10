Москва, , 09:43 — REGNUM

Сегодня, 10 июля, в Совфеде состоится «правительственный час» с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, сообщает ИА REGNUM.

Планируется, что темой его выступления станет реализация единого плана деятельности правительства РФ по достижению национальных целей в области экономики.

Кроме того, в верхней палате парламента обсудят поправки в федеральный бюджет на 2019 год. Основные параметры, на которых рассчитан госбюджет, остаются неизменными. Правительство лишь пересмотрело прогноз по курсу рубля. Так, сегодня госсмета рассчитана исходя из того, что стоимость одного доллара составит 63,9 рублей, но в правительстве ожидают, что национальная валюта немного ослабнет. Поэтому новая версия бюджета рассчитана на основе курса в 65,1 рублей за доллар.

Кроме того, за прошедший период 2019 года уже выросли ненефтегазовые поступления в госбюджет. В связи с этим закон устанавливает, что доходы госсметы по итогам года вырастут на 205,6 млрд рублей. За счет этого будут увеличены и расходы — на 256,5 млрд рублей. Госсмета при этом останется профицитной.