Новосибирск, , 09:44 — REGNUM

В Сибирском федеральном округе Lada 2106 является самым распространённым автомобилем. Об этом 10 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В регионах Сибири зарегистрировано порядка 234,5 тыс. «шестерок». Стоит отметить, что свыше 40% экземпляров данной модели было выпущено ещё в СССР. Выпуск модели прекратился в 1992 году.

Вторую строчку в парке СФО занимает автомобиль Toyota Corolla. Его владельцами в Сибири являются 202,6 тыс. автолюбителей. Тройку лидеров замыкает Lada 2107. Его владельцами являются 178,9 тыс. человек.

Далее по списку идут: отечественный внедорожник «Нива» 4×4 (162,3 тыс. ед.), Lada 2109 (88,6 тыс. ед.), Toyota Camry (86,6 тыс. ед.), «Москвич» (85,3 тыс. ед.), Lada 2105 (82 тыс. ед.), Lada 2101 (78,7 тыс. ед.) и GAZ 3110 (77,9 тыс. ед.).

Всего в СФО зарегистрировано почти 5 млн легковых машин (на 1 января 2019 года). При этом каждая четвёртая машина — праворульная (1,28 млн ед.).

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