Калуга, , 09:29 — REGNUM

Представители Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина стали участниками деловой программы IX Международного военно-морского салона (МВМС-2019), который проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля 2019 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин, делегация предприятия проведёт встречи с партнерами судостроительной отрасли. Одной из ключевых в переговорах станет тема развития кооперации в проектах для арктического региона.

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В настоящее время обнинская «Технология» является поставщиком остекления и изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) для отечественного судостроения. Одним из постоянных направлений сотрудничества с отраслью является выпуск радиопрозрачных укрытий из ПКМ для радиолокационных станций морского базирования.

«Радиопрозрачные укрытия — далеко не единственная наша уникальная продукция, которую мы выпускаем для корабельного состава военно-морского флота. Большой потенциал — у высокопрочного обогреваемого остекления на основе монолитного поликарбоната, обладающего прекрасным сочетанием весовых, прочностных и оптических характеристик», — сказал Андрей Силкин.

Кроме того, по его словам, увеличивается интерес судостроителей к использованию композиционных материалов при производстве водного и глубоководного транспорта. В данном направлении компетенции предприятия также востребованы.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня. 10 июля, в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга стартует девятый Международный военно-морской салон (MBMC-2019). Помимо экспозиции в павильонах, он развернется на боевых кораблях и катерах, которые расположились у причального комплекса «Морской вокзал».

МВМС-2019 продлится по 14 июля и соберет более 350 организаций-участников, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран. По данным устроителей, салон посетят 45 официальных делегаций из 33 государств.

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